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Borçka Belediye Başkanı Orhan korona virüse yakalandı

Artvin’de Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Artvin'de Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Başkan Orhan sonuçlarının pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyururken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, baş ağrısı ve ufak belirtilerle hastaneye başvurdu. Orhan'a burada yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedavisine başlanan Orhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Başkan Orhan soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ve 14 gün boyunca karantinada kalacağını ifade etti. Orhan, “Covid-19 salgını ülkemizin ve dünyanın baş belası oldu. Bizde bu salgından nasibimizi aldık. Bugün üzülerek Covid olduğumu öğrendim. 3-4 gündür kendimi karantinaya almıştım. Şu an evde dinleniyorum. Bizi seven herkese sağlıklı günler diliyorum. Bizi merak etmesinler. Sağlığım gayet iyi. Baş ağrısı gibi belirtiler vardı. Bugün de korona virüs testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Burada hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

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