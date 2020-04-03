Borçka'da karantina sonrası sokaklar sessizliğe büründü

Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece yarısı itibariyle karantina süresi başladı. İlçe merkezinde ise sokaklar sessizliğe büründü.

Artvin'de Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındı. Uygulama gece yarısı itibariyle başladı. Polis ve Jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarına bariyerlerle kapattı.

Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi. Belediye ekipleri dezenfektan çalışmalarını sürdürürken, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bu uygulama virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınmış bir karar olduğu ifade etti. Orhan "Bu konuda vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasına arzu ediyoruz. Bu uygulama virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınmış bir karardır” diye konuştu.