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Borçka'da sağanak yağış etkili oldu

Artvin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular heyelana neden oldu.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular heyelana neden oldu. Güreşen köyünde bazı evler heyelan nedeniyle zarar gördü.


Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezde İçkale ve Aksu deresinde su seviyesi yükseldi. Güreşin köyüne bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde ise heyelan oluştu. Bölgedeki bazı evler zarar gördü. Sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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