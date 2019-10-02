Borçka'da sel mağduru aileler evlerine dönüyor

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 14 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarılmıştı. O sel mağdurları aileler evlerine dönmeye başladı.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan kişileri bulundukları yerden almak için AFAD ekiplerince bölgeye bot getirilerek kurtarılmıştı. Üç katlı ve tek katlı iki ayrı binada mahsur kalan 3'ü çocuk ve 2'si engelli 14 kişiyi bota yardımıyla kurtarılmıştı.

İlçede büyük oranda maddi zarara yol açan selin yaraları sarılırken, sel mağduru aileler de bot ile çıkartıldıkları evlerine yeniden dönmeye başladı. Selde evinde mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu, 800 kilogram fındığını sel sularının alıp götürdüğünü belirterek "Yaşanan kabus sonrası evimize döndük ama malda canını yongasıdır. Devletimiz inşallah bu zararımızı karşılar. Yapılan dere ıslahını ve istinat duvarlarını yetkililerin yeniden incelemesi gerekir" dedi.