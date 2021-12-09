Bu karışım şifa

Artvin'de arı üreticilerinin arı ürünlerinden elde ettiği karışım, şifa dağıtıyor. Polen, arı sütü, propolis ve süzme baldan elde edilen karışım başta Covid-19 olmak üzere kış aylarında soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

Farklı coğrafyasıyla, zengin bitki örtüsü, bozulmamış doğal gölleri, şelaleleri, milli parklarıyla, yüksek rakımlı yaylalarıyla son yıllarda bal üreticilerin gözdesi haline gelen Artvin, bal ve arı ürünleriyle isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında ye alan ve doğal güzellikleri yanı sıra, "Karadeniz İklimi", "Akdeniz İklimi" ve "Karasal İklim" özellikleri taşıyarak Artvin doğal ürünler üretiminde ilk sıralarda yer alıyor.

Arı ürünleri anlamında büyük potansiyele sahip olan kentte, arıcılık yapan üreticiler farklı tatların yanı sıra, bir çok hastalığa iyi gelen karışımlar elde ediyor. Başta cilt hastalıkları olmak üzere grip ve soğuk algınlığı gibi bir çok sağlık sorunu yaşayan hastaların bağışıklıklarını güçlü tutmak için tükettiği balın yanı sıra arı ürünlerinden elde edilen karışımlar ön plana çıkmaya başladı.

“Bağışıklık sistemini güçlü tutar”

Artvin Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, Artvin doğasıyla coğrafyasıyla ve sanayi bölgesi olmadığından kaliteli bal ürettiklerini ifade ederken, kaliteli balımızı daha da kaliteli yapan endemik türlerimiz var dedi. Durmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “ bal dendiği zaman zaten vitamin deposu, ama bunun yanına polen, propolis veya arı sütü karışımı yaparsak, bomba enerjisi verir. Vücuttaki bağışıklık sistemleri güçlenir ve güne sıhhatli başlarız. Hasta olmadan bunları tüketmemiz gerek. Polen, propolis, arı sütü ve balı birlikte tükettiğimizde bağışıklık sistemimiz güçlenir. Korona veya başka hastalığın bize bulaşması mümkün değil” dedi.

Covid-19'dan sonra karışıma ilgi arttı

Arı üreticisi İhsan Yılmaz ise yaptığı açıklamada “Artvin bal anlamında oldukça zengin bir kent. İlçeleri, yüksek rakımlı yaylaları buralarda arıcılık faaliyetini gösteren bizleri için büyük verim kaynağı. Bunun yanında bal üretirken, arı sütünü, propolisi poleni yani balın dışındaki arı ürünlerini de üretiyoruz. Bu ürünleri bir karışımla şifa deposu olarak insanlara sunuyoruz. Polen, arı sütü, propolis ve süzme balı belli oranlarda karıştırıyoruz. Günde bir tatlı kaşığı tüketerek şifa niyetine yiyoruz. Kilosu 450 liradan satışını yapıyoruz. Koronadan sonra ürüne ilgi yoğun. İnsanlar Koronaya karşı bağışıklıklarını güçlendirmek istediği için bu karışıma tercih ediyor. Yurt dışından ilgi çok fakat Türkiye'deki taleplere cevap ancak verebiliyoruz. Alanlar kullananlar memnun. Hiç hastalanmadıklarını hastaneye gitmediklerini ifade ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığı hastalıkları olanlar bu karışımı kullandığında hiç hastalanmadan kışı atlattıklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.