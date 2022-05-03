Büyük şehirlerde yaşam şartları zorlaşınca köylerine döndüler

İstanbul, İzmit, Bursa ve Ankara gibi illere yıllar önce Artvin'deki köylerinden göç edenler bugünlerde köylerine geri dönüyor.

Artvin'de Borçka ilçesi tersine göçün yoğun olduğu bölgelerden biri. Yıllardır büyükşehirde yaşayan Hasan, Şafak, Erdal Altıparmak, Metin, Turan ve Cavit Tabıloğlu ile Kemal Öztürk, memleketleri Borçka'ya dönerek köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar.

Memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Borçkalı aileler, bir yandan yeni bir hayat kurmanın sevincini yaşarken en çok da bayramı, cep telefonuyla değil yüz yüze kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Son günlerde giderek zorlaşan hayat şartları nedenle ile elindeki birikmiş parasının bitmesiyle borçlanmaya başladığını söyleyen köylüler, memleketleri Borçka ilçesine bağlı köylerine taşınarak tarım ve hayvancılıkla uğraşacaklarını söylediler.

Bu defa köyden şehre değil şehirden köye dönme zamanı olduğunu ve hayatlarını devam ettirmekte zorlandıklarını söyleyen Hasan Altıparmak ve Kemal Öztürk, arazilerinde yeni çay ve tarım alanı açmak için hummalı çalıma başladı. Diğer yandan ev inşaatlarına ve arıcılığa başlayan kardeşler, yeni hayatlarından mutlu olduklarını söylediler.