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Buz tutan Karagöl kendine hayran bıraktı

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl soğuk hava nedeniyle buz tuttu.


Bahar ayında renk şöleni ile görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl aynı zamanda her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tabiat parkı ilan edilen Karagöl bu kez de karın yağmasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışı ile adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürünen Karagöl, soğuk nedeniyle buz tutunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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