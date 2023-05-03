Camili köyü sakinleri AK Parti Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik'ten tünel istedi

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili köyünü ziyaret eden AK Parti Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik'e vatandaşlar bin 900 rakımlı zirveye tünel talebinde bulundular.

AK Parti Artvin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmaları için Borçka ilçesinin Camili köyüne gitti. Mayıs ayının ilk günlerinde yoğun kar alan bölgede vatandaşlar Çelik'e bölgeye tünel taleplerini iletmek için ilginç bir yöntem seçti. Köy halkı bölgeye özgü kar tatlısı ikram ederek tünel talebinde bulundular.

Camili Köyü Muhtarı Hasan Şimşek ve beraberindeki köy halkı bölgenin kış aylarında yıllardır ulaşımda büyük sorun yaşadığını belirterek tek çözümün tünel olduğunu ifade ettiler. Köy muhtarı Çelik'e, “Ne olur buradaki feryadı, buradaki sıkıntıyı duyun. Buraya tünel yapılması için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çelik'e bölgeye özgü kar kütlesini keserek, üzerinde kovan balından helva yapıp ikram ettiler. Çelik, konuyla ilgileneceğini ifade ederek Mayıs ayında hazırlanan kar helvası ikramından dolayı teşekkürlerini iletti.