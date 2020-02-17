Cankurtaran tüneli çileyi bitirdi

Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltan tünelin kıymeti, kış aylarında arttı. Tüneli kullanan sürücüler Cankurtaran'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Eğer tünel olmasaydı büyük çileler yaşanırdı" dediler.

Karadeniz'i Erzurum üzerinden İran'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tüneli yapıldı. Açılışı 2018 yılında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli, Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltıyor. Yoğun kar yağışı sonrası tüneli kullanan sürücüler, "Kar yağınca tünelin kıymetini daha iyi anladık. Yıllarca eziyet çektiğimiz cankurtaran geçidini kullanmadan 5 dakikaya geçiyoruz" dediler.

Bu yıl kış ağır geçti tünelin kıymetini daha iyi anladık

Bölge sakinlerinden Tahsin Hacıibrahimoğlu, “Bölgede 3 yıldık kış olmuyordu, bu yıl ağır geçti tünelin kıymetini daha iyi anladık. Cankurtaran geçidini takıldığımız zaman ambulans bile geçemezdi, saatlerce yolda beklediğimizi hatırlıyorum. Şimdi rahat rahat herkes gidip gelebiliyor” dedi.

Yıllarca Cankutaran yolunda çile çektik diyen Engin Demirci ise “3 ay Cankurtaran felç oluyordu. Eskiden yarım saate geçemezdik şimdi beş dakikaya geçiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Sürücü Yücel Sarı, ”Özelikle kış aylarında tünel büyük bir kolaylık sağlıyor. Cankurtaran geçidinde bir araç yolda kaldı mı trafik kilitlenirdi, saatlerce açılmasını beklerdik. Tırlar yollarda kalıyordu. Bir karış kar yağınca trafik felç oluyordu, şimdi düşünün bir metre kar yağdı ne hale gelirdi. Eskiden yarım saate geçerdik şimdi 5 dakikaya geçiyoruz” ifadelerini kullandı.