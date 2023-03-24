ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: “Fabrika çay sezonuna yetişecek”

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasında bugün çıkan yangın sonrası iki hafta içinde tamiratın yapılacağını ve bir ay sonra başlayacak olan çay sezonuna fabrikanın yetiştirileceğini söyledi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait çay fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın 3 saat süren çalışmalar sonrasında söndürüldü. Yangından sonra fabrikada tahliye işlemi başlatılırken, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikanın çok fazla yangından etkilenmediğini ifade ederek iki hafta içinde yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

Hasar tespit çalışması başlatılan fabrikayı gezerek ilgililerden bilgi alan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Plastik paletlerin tutuşmasıyla yangının kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Alim, “İçeride 500 civarında palet vardı. Onlar yanıyor. Bunun dışında çok zarar ziyanımız yok. Allaha şükür can kaybı ve yaralımız yok. İnşallah bir iki hafta içinde tüm tamiratını yenileyeceğiz. Çay sezonuna yetişecek” dedi.

Depolarda fazla miktarda çay olmadığını belirten Alim, "İçeride 50-100 torba çay vardı. Arkadaşlar onlarında tespitini yapıyor. Netleşince onu da açıklarız” diye konuştu.