CHP'li Başkan Elçin Artvin Belediyesi'nin borç listesini belediye binasına astı

49 Milyon 764 Bin 704 Lira 90 kuruş, borcla belediye devraldıklarını ifade eden Elçin, listeyi pankart yaparak belediye binasının ön cephesine astı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen Millet ittifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışının Artvin Belediyesi genel durum değerlendirmesi toplantısı yaptı.

Başkan Elçin, 30 Mart 2014'ten 3 Nisan 2019'a kadar Artvin Belediyesi'nde ve Artvin Belediyesine ait BEL-YAP şirketinin genel ve mali durumunu Artvin halkı ile paylaştı.

Başkan Elçin mali durumu açıklamadan önce asla enkaz devraldıklarını,bu borçlar varken benden hizmet beklemeyin demediğini ve demeyeceğini belirterek 5 yıl içerisinde de bu konudan yakınmayacağını ifade ettikten sonra Artvin Belediyesi'nin borçlarını açıkladı.

Artvin Belediyesinin ve BEL-YAP şirketinin gelir giderlerini de hesapladıktan sonra 49 Milyon 764 Bin 704 Lira 90 kuruş borcu bulunduğunu kaydeden Elçin, Bu borca 3 Nisan 2019 tarihinden sonra gelen faturaların dahil olmadığını belirtti.

Nasıl bir belediye aldığını açıkladığını ve 60 ay boyunca da her ay yaptıklarını anlatarak, afiş olarak şehre asacağını belirten Başkan Elçin konuşmasına şöyle devam etti:

" 'Gelir gelmez marinayı kapattı, Atatepe'yi durdurdu, otobüsleri kaldırdı, ezanı susturdu, mozartı çaldırdı' dediler. 'Belediyede hiç kimsenin yerini değiştirmedi, ne oluyor?' diye homurdanmaları da sizler de duydunuz, biliyorsunuz. Her duyduğunuza inanmayın, ben mozartı çaldırmadım, ezanı da susturmadım, ezanı susturmaya, al bayrağımızı indirmeye de kimsenin gücü de yetmez. Bizim belediyemiz şeffaf olacak, çalmayacak ve çaldırmayacaktır."

"Bütçemizi denkleştireceğiz"

"Belediyemizin aylık geliri 2 milyon 700 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında bulunmaktadır" diyen Elçin "Borçlarımızdan dolayı İller Bankası'ndan 300 bin TL-400 bin TL arası kesinti olmakta dolayısıyla belediyemiz kasasına 2 milyon 300 bin-2 milyon 350 bin TL gelir olarak para girmektedir. Aylık belediyemizin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL-3 milyon 600 bin TL gideri var. Yani ayda 1 milyon 100 bin TL-1 milyon 200 bin TL açık vardır. Tasarrufla giderleri kısacağız. Aylık bütçemizi denkleştireceğiz. Akabinde 50 bin TL borcumuzu da ödeyeceğiz. Şeffaf ve disiplinli bir belediye oluşturarak Artvin'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Ne vaat ettiysek 5 yılda gerçekleştireceğiz. Takdir Artvinli hemşehrilerimizin olacaktır. Belediyemizde şaibeli hiç bir iş olmayacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Sizler bana güvendiniz beni seçtiniz, ben de sizi asla mahçup etmeyeceğimi buradan yüksek sesle bir kez daha sesleniyorum." diye konuştu.