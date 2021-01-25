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Çocukları istedi internette araştırarak köy meydanına iglo ev yaptı

Artvin’in en çok yağış alan ilçelerinden biri olan Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde yaşayan Hakan Öztürk, çocukları kendisinden eskimo evi (iglo) yapmasını isteyince, internetten araştırarak köy meydanına iglo ev yaptı.

Artvin'in en çok yağış alan ilçelerinden biri olan Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde yaşayan Hakan Öztürk, çocukları kendisinden eskimo evi (iglo) yapmasını isteyince, internetten araştırarak köy meydanına iglo ev yaptı. Çatısına Türk bayrağını astığı kar evinin içinde girerek çocuklarıyla birlikte çay keyfi yaptı.


Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı en çok çocukları mutlu etti. Kendilerini sokağa atan çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde yaşayan Hakan Öztürk'ün çocukları ise kardan adam yapmaktan sıkılınca babasından eskimo evi olarak bilinen iglo ev yapmalarını istedi. Çocuklarının isteklerini kırmayan baba, internetten araştırarak köy meydanına iglo ev yaptı. Çatısına Türk bayrağını astığı kar evinin içinde çocuklarıyla girerek çay keyfi yapan baba ve çocukları karın tadını doyasıya yaşadılar.


"Uzun zaman sonra yağan karla neşemiz yerine geldi" diyen baba Hakan Öztürk, “Çocuklarım 'Her zaman kardan adam yapıyoruz, bu kez iglo ev yapalım' dediler. Ben de internetten araştırarak bir kova yardımıyla çocuklarımla birlikte kar evi yaptık. Çok eğlenceliydi, karın keyfini doyasıya çıkardık” ifadelerini kullandı.

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