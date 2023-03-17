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Çoruh havzasında yaban keçileri yer çekimine meydan okuyor

Artvin’de dik yamaçlardan su ihtiyacı için sürüler halinde Çoruh nehrine inen yaban keçilerinin tehlikeli yolculukları görenleri hayrete düşürüyor.

Artvin'de dik yamaçlardan su ihtiyacı için sürüler halinde Çoruh nehrine inen yaban keçilerinin tehlikeli yolculukları görenleri hayrete düşürüyor.


Artvin'de sürüler halinde yaşayan ve yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri su ihtiyaçları için Deriner Barajı kenarına inerken görüntülendi. Dik yamaçlardan zıplayarak ve oynayarak inen keçiler, her gün kilometrelerce yol kat edip su ihtiyaçlarını gideriyor. Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, insanların yaşam alanlarında sıklıkla görüntüleniyor.

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