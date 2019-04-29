Çoruh Nehri üzerinde bulunan zipline hattında davul, zurna çalıp Türk bayrağı açtılar

Artvin'de Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre uzunluğundaki Zipline hattında bir grup genç önce davul, zurna çalıp eğlendi daha sonra Türk bayrağını açtılar.

Artvin- Borçka yolunun yaklaşık 15'inci kilometresinde Artvin Belediyesi Marina Sosyal Tesisleri ile merkez ilçeye bağlı Erenler köyü arasındaki Borçka Baraj gölü üzerine çelik halat gerilerek, bölgeyi ziyarete gelenlere zipline heyecanı yaşatılıyor. Yerli-yabancı turistler ve adrenalin tutkunları, emniyet kemeri takıp, 35 metre yükseklikte ve 385 metre uzunluğundaki hatta zipline yapıyor.

Bu eğlenceye katılan 4 arkadaş, heyecanı farklı yaşamak adına zipline hattına davul, zurna ile peş peşe bindiler. Davul, zurna eşliğinde zipline ile Çoruh nehrini geçen gençler bununla yetinmeyip Türk bayrağı açarak eğlencelerini sonlandırdılar.