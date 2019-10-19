İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çoruh nehri üzerinde Türk Bayrağı açtılar

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Çoruh nehri üzerinde bulunan Zipline üzerinde bayrak açtı.


Artvin -Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında sahip zipline üzerinde Üniversite öğrencileri Türk bayrağı açtı.


Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Çoruh Marina'da gerçekleştirilen Kano etkinliğinde Çoruh Zipline üzerinde bayrak açtı. Artvin'in doğal güzelliklerinin çevrelediği bir ortamda kano etkinliğine katılan öğrenciler spor yapma ve aynı zamanda stres atma imkanı buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.