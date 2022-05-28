Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde Artvin'de yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başlayan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine bugüne kadar 64 milyar liralık katkı sağladı.

Muratlı TBMM 85.Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yılı münasebetiyle Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES olarak adlandırılan proje Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan ve dünyanın da en süratli akan 10 nehrinden biri kabul edilen Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk baraj oldu.

Temelden yüksekliği 49 metre olan baraj bölgede kil kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle geçirimsizliği sağlamak maksadıyla, menba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ülkemizin menba yüzü asfalt kaplamalı olan ilk ve tek baraj projesi oldu. Kurulu gücü 115 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kWh olan Muratlı Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 6 milyar 658 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 11 milyar 319 milyon TL katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES

Çoruh Nehrinin ikinci mavi gerdanlığı Borçka Barajı'nın temelden yüksekliği 146 metre olarak gerçekleşirken, kil çekirdekli zonlu kaya dolgu tipinde inşa edildi. Borçka Barajının gövdesi alüvyon zemin üzerine oturduğundan sızdırmazlığı sağlamak için maksimum 57,8 metre derinliğinde toplam 11.944 m geçirimsizlik duvarı yapıldı. Kurulu gücü 300 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 39 milyon kWh olan 'Borçka Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 12 milyar 563 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 21 milyar 357 milyon TL katkı sağlandı.

Deriner Barajı ve HES

Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3. dünyanın da 6. en yüksek barajı olarak tarihe geçti. Kurulu gücü 670 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh olan baraj, 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 13 milyar 705 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye bugüne kadar 23 milyar 299 milyon TL katkı sağladı.

Artvin Barajı ve HES

Temelden yüksekliği 180 metre olan Artvin Barajı 332 MW olan kurulu gücü ile ortalama yıllık 1 milyar 26 milyon kWh enerji üretiyor. Baraj 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 4 milyar 738 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye toplam 8 milyar 54 milyon TL'lik katkı sağladı.

Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES olmak üzere 4 barajdan bugüne kadar toplam 37 milyar 665 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 64 milyar TL katkı sağlandı.