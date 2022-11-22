Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eseri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın Türkiye Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın su tutma törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajının yanı sıra bu eser bağlantı yolları ile tünelleri ile yeni yerleşim yerlerinin açılış töreni vesilesiyle ile sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize ve Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, işyerlerini geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, işyerleri yep yeni bir ilçe inşa etmiş olsak ta bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karışlığı olmayacağını biliyoruz. Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime ülkemizin ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakarlık sebebiyle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik"

Yeni Yusufeli'nde yapılanları tek tek anlatan Erdoğan "Yeni Yusufeli'nde 2 bin 986 konut, 507 köy evi, 296 işyeri, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üst yapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisini iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçe'nin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik" şeklinde konuştu.

"Bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir"

Erdoğan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik santralinin 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkede ilk olduğunu belirterek "Dünyada kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir. Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerji temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh nehrinin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metre küp olan Yusufeli barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar TL'lik bir maliyetle Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın, yollarının ve yeni yerleşim yerinin açılışını beraberindeki bakanlar, yüklenici firma yetkilileri ve 15 yaşındaki down sendromlu Salih Çolak isimli çocukla birlikte yaptı. Erdoğan'a Yusufelililer yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, evlere astıkları pankartlarla da kendisine moral verdiler.