İhlas Haber Ajansı

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DADDralli'ye katılan 22 yat Hopa Limanı'na demir attı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen DADDralli Karadeniz 2022’ye katılan yerli ve yabancı yatlar Hopa Limanı’na demirledi.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen DADDralli Karadeniz 2022'ye katılan yerli ve yabancı yatlar Hopa Limanı'na demirledi.


Hopa Limanında DADDralliye katılan 5'i yabancı olmak üzere toplam 22 yatı, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi Sahil Güvenlik Bot Komutanı Can Çakıcı, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve kurum müdürleri karşıladı.


Yat turunun Komodorluğunu üstlenen İsmail Tömer, amaçlarının Karadeniz'i dünya yatçılarına tanıtmak olduğunu ve gelecek yıllarda daha çok yatın Karadeniz'e gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

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