Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

Artvin'de deniz kıyısındaki 8 metre yükseklikteki dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor. Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor. Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor. Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka şimdiden görenleri kendine hayran bırakıyor. Manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan barakayı görenler telefonlarına sarılıyor.