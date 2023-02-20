Deprem bölgesinden dönen HAPAK ekibine Artvin'de duygusal karşılama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), Artvin'e döndü. Ekipler, Hopa'da gözyaşları ve alkışlarla karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri meydana gelen, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan HOPAK ekibi Artvin'e döndü. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2016 yılında gönüllülük esasına dayanarak kurulan HOPAK, kentte önemli arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Artvin'e dönen HOPAK ekibi, Hapa Belediye Başkanlığı önünde karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende HAPAK ekip operasyon şefi Emin Üçüncü duygularını alanda bulunanlarla paylaştı.

“Ulaştığımız insanların çoğunu merdiven boşluğunda bulduk”

"Çok acı manzaralarla karşılaştık" diyen Üçüncü, "Duygularımızı bir kenara bıraktıp insanlara yardım etmeye çalıştık. Ulaştığımız insanların yüzde 90'ının merdiven boşluğunda bulduk. Bunun sebebi deprem anında herkes oradan koşarak bir an önce terk etmeye çalışmış. Bu da deprem bilinci olarak çok zayıf olduğumuz gösteriyor. Oysaki evin diğer bölümlerinden o kadar müsait yaşam alanları vardı ki. Görevimizi layıkıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Keşke bir cana daha dokuna bilseydik” dedi.

“Ülkemizin içinde olduğu bu zor günleri bu birlik ve beraberliğimizle aşacağız”

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ise "Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı, doğal afetlere maruz kalan ülkedir. Üzüntümüzü anlatacak cümleler kurarken hep eksik kaldığını hissediyorum. Çünkü sadece 10 ilimizi değil 81 ilimizin tamamını derinden etkilemiştir" dedi.

HOPAK ekibine teşekkür eden Başkan Ekmekçi, "Sizin gibi başarılı bir ekibin oluşumunda katkısı olan herkese ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizin içinde olduğu bu zor günleri bu birlik ve beraberliğimizle aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Gözyaşları ve hüznün hakim olduğu karşılamada HOPAK ekibine sahada gösterdikleri üstün başarılarından dolayı plaket verildi.