Dere üzerinden karşıya bu köprü üzerinden geçiyorlar

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Küçükköy'de yolu olmayan evine dere üzerine kurulan 2 demirin üzerinden geçilerek ulaşılan hasta evine götürülemeyince hastanede bekletiliyor.

Küçükköy'de evlerinin yolu olmayan mahalle sakinleri zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinden yatalak hasta 86 yaşındaki Huriye Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle bazen iş makinesinin kepçesine konularak bazen da sırtla taşındıktan sonra araca bindirilerek Borçka Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Son olarak tekrar aynı hastaneye götürülen Yıldız tedavisinin ardından taburcu edileceği hastaneden evine götürüleceği günü bekliyor. Taburcu edilen yaşlı kadın evine giden dere sağanak yağış sonrası büyünce, hastanın evine götürülmesi için ilk etapta 112'den yardım istendi. 112 ekipleri de AFAD'dan yardım isterken, olay yerine gelen ekip ise demir atılmış köprüden geçilmesini riskli görünce, hasta hastanede bekletilmeye başlandı.

Huriye Yıldız'ın damadı Mehmet Kasımoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Küçük bir köprümüz vardı. Yeni bir köprü için var olan geçidimiz de kaldırıldı. Derenin üstüne iki demir atıldı ancak çok tehlike arz ediyor. Yağmurlu havalarda hiç geçemiyoruz. Yeni köprü için uzun yıllar mücadele verdik ancak başlanan köprü inşaatı bir türlü bitirilemedi. Köprünün biran önce bitirilmesini istiyor” dedi.

Kemal Kırçıçek isimli mahalle sakini ise ahırdaki hayvanlarına demir atılan köprü üzerinden sırtında ot taşırken, biran önce çektikleri çilenin sona erdirilmesini ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.