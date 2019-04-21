Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel ‘Derekapı Boğa Güreşleri' nefes kesti.

Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen ‘Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Derekapı mevkiinde iki gün süren güreşlere Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 118 boğa, "deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş" olmak üzere 7 kategoride mücadele etti.

50 ile 100 bin lira arasında fiyatları değişen boğalar, güreşler öncesi kilo ve boynuz kontrolünden geçirildi, sivri boynuzlular törpülendi. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği güreşlerde boğalara verilen, Ferman, Baltazar,Başabela,Virüs, Canboğa, Hemşinli, Karapence gibi ilginç isimler dikkat çekti.

Özenle besliyorlar

Boğa sahipleri boğalarına evlatları gibi bakarken, güreşler öncesi güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları gibi yiyeceklerle elleriyle besliyorlar. Öte yandan kondisyonları için, antrenör eşliğinde günlük spor yaptırılıyor.

Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği Başkanı Ali Çakal, yaptığı açıklamada "Dün ve bugün yaptığımız güreşlerde 118 boğamız katıldı. Ortalama 100 bin civarında bir maliyetimiz var. Artvin yöremize ait geleneksel bir festivalimiz. Bizde bu işi devam ettirmek için uğraşıyoruz. Güreşlerimiz oldukça heyecanlı geçiyor. Çok iddialı boğalarımız var.” dedi.

Festivalin en büyük ödülü olan 16 bin lira, baş boğa sahibine verilirken toplamda 80 bin lira para ödülü dağıtıldı.