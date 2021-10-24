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Dik yamaçlara çıkan yaban keçileri yer çekimine meydan okuyor

Artvin’de Deriner Barajı çevresindeki dik yamaçlara çıkan yaban keçileri adeta yer çekimine meydan okuyor.

Artvin'de Deriner Barajı çevresindeki dik yamaçlara çıkan yaban keçileri adeta yer çekimine meydan okuyor.


Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 249 metre gövde yüksekliğindeki Deriner Barajı çevresinde bulunan dik yamaçlara çıkan yaban keçileri görenleri şaşırtıyor. Keçilerin yiyecek arama serüvenini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Metrelerce yükseklikte adeta yer çekimine meydan okuyan keçiler, tuz ihtiyacını gidermek için sürüler halinde kayalara tırmanıyor. Keçiler, zarif ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik açıdaki yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar. Keçilerin bu yiyecek serüvenleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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