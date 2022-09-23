Doğa harikası Balık Gölü sessizliğe büründü

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinde bulunan Balık Gölü yaz turizm sezonunun sona ermesinin ardından sessizliğe büründü.

Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle 'Balık Gölü' ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla, doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. 2 bin rakımdaki göl, gün batımında etrafındaki çam ağaçların ve dağların suya yansıması ile muhteşem görseller sundu.