Doktor Ersin Arslan Artvin'de anıldı

Artvin Devlet Hastanesi önünde yapılan anmada basın açıklamasını Psikiyatri Doktoru Uğur Çıkrıkçılı okudu. Çıkrıkçılı, basın açıklamasını, Gaziantep'te 7 yıl önce görevi başındayken bir hasta yakınınca öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle bugün yaptıklarını belirterek hastalarla karşılıklı çatışma halinde değil, onlarla aynı tarafta olduklarını bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissettiklerini vurguladı.

Dr. Ersin Arslan ve görevi başındayken katledilen/şiddete uğrayan sağlık çalışanlarını anmak üzere toplandıklarını belirten Çıkrıkçılı, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 2012-1 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375'tir. Günde yaklaşık 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Bizler kim miyiz? Bizler, Konya Numune Hastanesi acil servisinde boğazı sıkılıp yüzüne kafa atılan görevli hemşire Tuğba Yılmaz'ız. Bizler, Sivas'ta hastasını ambulanstan indirirken darp edilen ATT Eren Yüksel'iz. Bizler Osmaniye'de çalıştığı serviste darp edilen hasta bakıcı Bilal Ateşiz. Bizler, görevi başında hakaret ve tehdide maruz kalan tıbbi sekreter Nuray Zeytiniz. Bizler odasında hastasını beklerken masa başında katledilen Uz. Dr. Fikret Hacıosmanız” diyerek tüm sağlık çalışanlarının sağlıkta dinmeyen şiddetin mağduru olduklarını ve gelinen bu noktada “Sıra acaba hangimizde” kaygısını yaşamak istemediklerini ifade etti.

Çıkrıkçılı basın açıklamasını “Sebebi olmadığımız sorunların bizlere, sözel-fiziksel şiddet hatta ölüm olarak geri dönmesini kabul etmiyoruz. Hastalarla karşılıklı çatışma halinde değil, onlarla aynı tarafta olduğumuzu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bu doğrultuda 17 Nisan'ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olacağını, tüm kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığı'ndan talep ediyoruz” diyerek sonlandırdı.