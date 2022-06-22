İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı

Artvin’de aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı.

Artvin'de aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı.


İl merkezine bağlı Aşağımaden Köyü Beberet Yaylasında aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürünü otlatan Fatih Akdemir, dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Akdemir, dolu yağışını cep telefonuna kayıt ederken, aynı zanda yaşadıklarını anlattı. Dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürü, neye uğradığını şaşırırken oldukları yerde kala kaldılar.


Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.