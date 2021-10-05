DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu

Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yeri değerlendirme ve koordinasyon toplantısı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un katılımıyla yapıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden dünyanın en yüksek 3. Barajı ve baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, böyleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnceleme önceci Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yeri değerlendirme ve koordinasyon toplantısı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un katılımıyla yapıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Yusufeli Barajı şantiye sahasındaki toplantı salonunda yapılan toplantıya, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, DSİ Barajlar ve HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, HMB Genel Müdürü Yusuf Elitaş, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanı Esat Mahmut Partal, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Asalan, Yapı İşleri Daire Başkanı Altan Özmen, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Ayetkin, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı sonrası Valimiz Yılmaz Doruk ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve beraberindeki yetkililer Yusufeli Barajı ve Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Yusufeli Barajı HES inşaatında incelemelerde bulunan Valimiz Yılmaz Doruk, baraj gövdesinde yaptığı açıklamada, barajın temelden 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli baraj kategorisinde dünyanın 3'üncü Türkiye'nin ise en yüksek barajı olduğunu söyledi.

Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında koordinasyon toplantısı yaptıklarını kaydeden Doruk, "Tamamlanan, devam eden ve yapılacak işler konusunda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İhtiyaçları tespit ettik. Proje takviminin sağlıklı yürümesi için yapılması gerekenleri etraflıca görüştük. Yusufeli Barajı'nın su tutması ve yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde planlanan hedef takvimimiz var. Çalışmaların bu yönde planlandığı gibi devam ediyor” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ise, Yusufeli Barajı ve HES projesinin ülkemizin devam eden en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi. Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projemiz çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 2012 yılında başlamış olan ve bugünlere getirdiğimiz, sonuna yaklaştığımız, barajımızın meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyanın sınıfında en yüksek 3'üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin yüz akı olacak. Çoruh nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı Borçka, Artvin ve Deriner barajlarımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı'mızda bunlara eklenecek. Şunda bitmiş haliyle 275 metrelik yüksekliğe sahip Yusufeli Barajı gövdesinin üzerindeyiz. Ne mutlu ki bu günleri gördük ve yaşıyoruz. Su tuttuğumuzda da barajımızın faydalarını ülke ekonomimize yansıtmış olacağız” dedi.

Yıldız, bugünkü toplantıda proje takvimini ve yol haritasını gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Hem baraj imalatı, hem de yeni yerleşim yeri inşaatlarını gezdik. İncelemelerde bulunduk. Tespitlerimizi yerinde yapıp eksiklerimiz varsa gözden geçireceğiz. Hedefe ulaşma konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.