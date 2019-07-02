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Dumansız yangınla biyoteknik mücadele

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, “İps typographus”, “İps sexdentatus”, “Pityokteines curvidens” isimli üç tehlikeli böcek için savaş açtı.

Bölgede bulunan ormanlara zarar veren kabuk böcekleri ile feromen tuzağı ile mücadele ediliyor.


Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlara zarar veren kabuk böcekleri ile mücadeleyi sürdürüyor. Feromen ismi verilen tuzaklarla zararlı böceklerin ormanları yok etmesi engelleniyor. Bölgede bulunan ormanların kuruma nedeni tespit edilerek, İps typographus (sekiz dişli kabuk böceği), İps sexdentatus (oniki dişli çam kabuk böceği), Pityokteines curvidens (Büyük göknar kabuk böceği) ismindeki üç tehlikeli böcek için bölge müdürlüğü biyoteknik mücadele başattı. Asılan bu feromen preparatlarının kokusuna gelen zararlı kabuk böcekleri tuzaklara düşüyor. Tuzaklar 7-10 günlük aralıklarla kontrol edilerek toplanan zararlı böcekler imha ediliyor. Faydalı böcekler doğaya tekrar bırakılırken, bu şekilde ormanların daha sağlıklı olmaları sağlanıyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl 2 bin 200 adet feromen tuzağı asarak bölgedeki ormanları zararlı böceklere karşı korumayı hedefliyor.

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