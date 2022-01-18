(Düzeltme) Kayıp başvurusunda bulunduğu eşini boğarak öldürdüğünü 3 yıl sonra itiraf etti

Artvin'de 3 yıllık evli olduğu eşiyle tartışan adam boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. Eşi için kayıp ihbarında bulunan adam sorgusunda boğarak öldürdükten sonra boş araziye gömdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre Artvin'in Ardanuç ilçesine 2019 yılında çalışmak için gelen F. K, eşi Sinem K.'yı boğarak öldürdü. İddialara göre, 2019 yılı Mayıs ayında çift arasında kıskaçlık yüzünden evde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.K, eşini Sinem K.'yı boğarak öldürdü, daha sonra battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. Olayın ardından katın zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir'e yerleşti. Aradan üç yıl sonra F. K. eşi Sinem K. için kayıp başvurunda bulundu. Sorgusunda F. K eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma eşliğinde Artvin'in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı, gösterdiği yerde yapılan incelemede bir kadın cesedine ulaştı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıpa Kurumuna gönderildi.