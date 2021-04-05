Emekli amirallerin bildirisine Artvin'den sert tepki

Artvin Memur-Sen ve bazı STK temsilcileri, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptılar.

Artvin Halit Paşa Meydanında düzenlenen basın açıklamasına siyasi parti ve sendika temsilcisi katıldı. Ortak basın bildirisini Memur Sen İl Başkanı İbrahim İnce okudu. İnce, “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi” dedi.

İnce konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Artvin Sivil Toplum Kuruluşları olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.”