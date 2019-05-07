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Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere “siber güvenlik” eğitimi

Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik “siber güvenlik ve dolandırıcı faaliyetlerinin önlenmesi konularında eğitim verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki ortaokul ve lise öğrencilere yönelik “siber farkındalığın arttırılması”, “kişisel verilerin korunması”, “dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi” ve “yasadışı bahis” konu başlıkları altında verilen eğitim 15 Nisan -24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.


Toplumda bilişim ve teknoloji kültürünün yerleştirilerek bu alanların bilinçli kullanımının arttırılması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler konularında uzman olan Polis Memuru Melih Tenik ve Emrah Tüccar öncülüğünde verildi.


Yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerindeki kişisel bilgilerin nasıl korunacağı, sanal ortamda işlenen suçların cezai yaptırımları, internet ortamında edinilen arkadaşlıklarda doğabilecek risklere ve siber zorbalığa özellikle vurgu yapılarak öğrenciler bilinçlendirilerek, ortam sanal olsa da işlenen suç gerçek olduğu teması işlendi.

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