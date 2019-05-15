En yüksekte ilk 100'e az kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında temelden 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrili ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin gövde inşaatının yapımında 100 metreye yaklaşıldı.

Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında kurulu gücü 558 MW, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak olan baraj, 600 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak. Bittiğinde Eyfel kulesinden sadece 25 metre kısa olacak barajda günde 7 bin metreküp, ayda ise 200 bin metreküp beton dökülmesi planlanırken, bugüne kadar 1 milyon metreküpün üzerinde beton dökümü gerçekleştirildi. Son beton dökümüyle barajın gövde yüksekliği 100 metreye yaklaşırken, bu sayı ile gövdenin yüzde 25'nin tamamlanmış oldu.

Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde 20 santimetre kalınlığında beton yol yapılabilirken, yüksekliği ise gökdelenlerle yarışıyor.