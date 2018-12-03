Engellileri unutmadılar

Artvin'in Borçka Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Borçka Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte hem neşe hem de paylaşım vardı.

Engelliler salona sandalyeleri ile alınırken, yapılan etkinliğe engelli vatandaşlar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ile Belediye Başkanı Aslan Atan yaptı. Kaymakam Türker, konuşmasında, “Engelli kardeşlerimizi evlerinde saklarlardı, çünkü ortaya çıkmamak için gizlenirlerdi. Şimdi ise devletimiz şefkat elini uzatarak, onları rahatlatacak çok güzel çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor” dedi.

Engellilerin sorunlarına değinilen ve gösterileriler ile devam eden organizasyon, geniş halka eşliğinde horonlar ile sona erdi.