Artvin'de pazar yeri krizi devam ediyor, esnaf tezgahını bu kez belediye binası önünde açtı.

Artvin'de 15 yıldır kullanılan pazar yeri İl Özel İdaresinin farklı projede kullanılacağı gerekçesiyle pazarcıların tezgah açmalarına izin verilmedi. Önceki dönem belediye başkanı tarafından yapılan pazar yerinde tezgah açmak istemeyen esnaflar belediye binası önünde tezgahlarını açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, “Eski pazar yerinde, tezgah açılmasına izin verilmedi. Önceki dönem belediye başkanın yaptığı pazar yerine pazarcı esnaflarının büyük bir çoğunluğu gitmek istemedi. Artvin'in coğrafi konumu gereği böyle bir alan hemen bulmamız mümkün değil. Pazar kurulmayan tek il olarak anılmak istemiyoruz. Biz de çareyi pazar yerinin, belediye binası önünde bulunan alanda açılmasıyla çözdük. Bu geçici bir çözüm ilerleyen günlerde daha kalıcı bir yer bulacağız" dedi.