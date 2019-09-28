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Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2’si yatalak, 3’ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçenin Hopa yolu üzerindeki Yeniyol mahallesinde sel sularının getirdiği balçıklar sular iki evin önünü doldurdu. Evlerinin önü balçıkla ve suyla dolan birisi 3 katlı biri de tek katlı iki binada yaşayan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ve belediye ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye bir şişme bot gönderilirken, binalarda yaşayan Avni İslamoğlu, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kasımoğlu'nun aileleri AFAD ekipleri tarafından botlara konularak kurtarıldı.

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