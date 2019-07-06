2019 yılı din görevlileri arası ezanı güzel okuma bölge yarışması Artvin’de yapıldı.
2019 yılı din görevlileri arası ezanı güzel okuma bölge yarışması Artvin'de yapıldı. 8 ilin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri oyları neticesinde 1. Artvin'den Bilal Kansu oldu.
Artvin merkez camide sabah erken saatinde başlayan ezanı güzel okuma bölge yarışması sona erdi. Yarışmaya Artvin, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Ardahan illerinden 8 din görevlisi katıldı.
Yarışma sonrası jüri üyelerinin oylarıyla 1. Artvin'den Bilal Kansu, 2. Erzurum'dan, Fatih Yılmaz, 3. ise Bayburt'tan Emrah Yüce oldu.
Yarışmada dereceye girenlere İl Müftüsü Hasan Güneş ve jüri üyeleri tarafından ödülleri verildi.