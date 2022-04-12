Fırtınada uçan çatıdan son anda kurtulan üniversite öğrencisi genç kızlar korku dolu o anları anlattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün gece şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, cep telefonuna yansıyan görüntülerde korku dolu anlar yaşandı. Felaketin boyutu gün ağrınca ortaya çıkarken, rüzgarın ortasında kalan üniversite öğrenciler yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

Olay dün akşam saatlerinde Arhavi ilçesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar mahallesinde ve Musazade mahallesinde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 10 araca zarar verdi. Gün ağrımasıyla birlikte yaşanan felaketin boyutu görüntülendi.

“Fırtınadan birbirimize sarılarak kurtulduk”

Fırtınanın ortasında kalan 4 üniversite öğrencisi yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, rüzgarın kendilerini savurmaması için birbirlerine sarıldıklarını söylediler. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden Firdevs Sena Aydın, Elif Beyza Beyaz ve Selma Deniz yaptıkları açıklamada “Doğum günü kutlamasına kafeye gitme için yurttan çıktık. Rüzgar esmeye başladı. Biz de biraz bekledik, geçecek sandık geçmedi. Birbirimize sarıldık. Sonra yurda geri dönelim dedik. Koşarak geri dönerken rüzgar zaten bizi savuruyordu. Yurda yaklaştığımız anda çatı önümüze düştü. Korkudan yolun ortasından yürümeye başladık, daha sonra rüzgar bizi derenin olduğu bölgeye savurdu. Daha sonra ambulans geldi bizi hastaneye götürdü” ifadelerini kullandılar.