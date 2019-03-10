İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolcu köpeği gören telefona sarıldı

Artvin’de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.

Artvin'de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.


Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu.


Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında ‘bizde defans böyle' diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.