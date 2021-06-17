Geleneksel Şavşat evinin marka tescili yapıldı

'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesindeki geleneksel evleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şavşat Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından marka tescili yaptırıldı.

2015 yılında dünyada 30 ülkede 260 kentin ve ülkemizde ise 17 ilçenin sahip olduğu Uluslararası Cittaslow Sakin Şehir Birliğine 10. sırada üye olarak kabul edilen Artvin'in Şavşat ilçesi, geleneksel Şavşat evlerinin tecil edilmesinin ardından marka olma yolunda basamakları birer birer çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şavşat ilçesinde "geleneksel Şavşat evi" olarak tescillenmiş çok sayıda bina bulunuyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçe, geleneksel mimarisini, tarihini, doğasını koruyor.

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projelendirilerek örnek bir Şavşat evi yaptırıldığını belirterek, “Şavşat evimiz şu an faaliyete geçmiş olup, Cevizli Mahallemizdeki 200 yıllık tarihi Şavşat evi örnek alınarak yapılmıştır. Şavşat evi geleneksel Şavşat mimarisi dışında Türk Osmanlı mimarisinden de motifler taşımaktadır. Büyük bir çoğunluğu ahşap ve taştan yapılmış olup, Şavşat'a ait, Artvin'e ait mimari özellikleri taşımaktadır. 2010 yılında projelendirilip faaliyete geçen Şavşat evimiz o tarihten bu yana vatandaşlarımıza hem kültürel mimarinin bir örneğini yansıtarak hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise, “Bugün Türkiye'de sakin şehir kriterlerine uygun ilçemiz doğa güzelliği ile ahşap mimari yapısıyla Şavşat'ımız dünyada sayılı ve ender yerlerden birisidir. Amacımız ilçemizdeki değerlerimizi ön plana çıkarmak, ülke tanıtımı için kullanmak, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Şavşat'ın sembolü olan evin tescili yapıldı. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şavşat gördüğünüz gibi muhteşem doğa güzelliği, turistlik bakımından diğer türlü insan sağlığı açısından ilçemizi ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Biz bu değerleri Şavşat'ın geleceği için kullanmak istiyoruz. Kısacası Şavşat'ı dünya markası yapmak istiyoruz. Gerek doğa güzelliği, gerek turizm açısından dünyaya açılmak istiyoruz” dedi.