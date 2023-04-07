Gönüllüler sokak hayvanları için Yusufeli'nde

Artvin'de büyük bir bölümü baraj sularıyla kaplanan Yusufeli ilçesinde mahsur kalan sokak hayvanları ülkenin farklı illerinden gelen gönüllüler ve ilçe belediyesi ekipleri eşliğinde kurtarılıyor. bugüne kadar toplam 200 sokak hayvanı kurtarılırken, sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Yusufeli Belediyesi koordinesinde dört farklı sokak hayvanlarıyla ilgi çalışma yapan dernek ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Ankara'dan gelen Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards), gönüllüleri de çalışmalara katıldı. Tespit edilen hayvanlar, farklı yöntemlerle tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor.

Baraj sularının seviyesi 102 metreyi aşarken, ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Cadde, sokak, ev ve iş yerleri sular altında kalırken, karayla bağlantısı kesilen binalarda mahsur kalan sahipsiz sokak hayvanları bot yardımıyla kurtarıldı.

Yusufeli Belediyesi alınan bilgiler doğrultusunda, Yusufeli Barajı kapakları kapatılmadan önce başlatılan çalışmada kedi ve köpek olmak üzere 200 sokak hayvanı kurtarıldı. Su tutma işlemi başlayıp ilçe sular altında kaldıktan sonra ise 30 sokak hayvanı farklı yöntemlerle mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) üyesi Osman Bekir Çelik ve Demet Yarlıgaç ise yaptıkları açıklamada, “Baraj nedeniyle mahsur kalan hayvanları farklı illerde bulunan arama kurtarma ekiplerimizle geldik. Farklı bölgelerden yavru köpek ihbarları var. inşallah kısa sürede can dostlarımızı kurtarırız” diye konuştular.