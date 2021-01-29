Gövde yüksekliği tamamlanan Yusufeli Barajı'nı 3 bakan yerinde inceleyecek

Artvin'de 275 metre yüksekliğine ulaşan Yusufeli Barajı ve HES projesi gövde beton çalışmalarında sona gelindi. Yüzde 96'sı tamamlanan gövde beton çalışmasında 4 milyon metreküp betonla rekor kırılırken, yarın baraj inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatında çalışmalar tamamlandı. Barajı inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atarken, yüzde 96'sı tamamlanan baraj inşaatını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, yerinde incelemek üzere yarın Artvin'in Yusufeli ilçesine gelecek. Baraj şantiyesinde üç bakanın katılımıyla bir tören düzenlenmesi bekleniliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaşırken bu alanda bir rekora daha imza atıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gidecek.