Gürcü heyetinin Artvin ziyareti

Gürcistan'ın Batum Anayasa Mahkemesi Başkanı Zaza Tavadze ile Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze bir dizi ziyaret ve gezilerde bulunmak üzere Artvin'e geldi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gürcistan heyetinin onuruna Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykelinin bulunduğu Atatepe Sosyal Tesislerinde kahvaltı verdi.

Buradaki kahvaltıya Vali Doruk'un yanı sıra Türk heyeti adına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile Gürcistan Heyetinden Batum Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Teimuraz ve Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Kushitashvili katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye ile Gürcistan ülkelerinin dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Gürcü heyetini yeryüzü cenneti Artvin'de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, özellikle son yıllarda Gürcistan'la her alanda mevcut iyi ilişkilerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Batum Anayasa Mahkemesi Başkanı Zaza Tavadze ise Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin Gürcistan'ı sevindirdiğini söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a iadeyi ziyarette bulunduğunu belirten Tavadze, “Artvin Valimiz Sayın Yılmaz Doruk beraberindeki Türk heyeti ile birlikte bizleri geçtiğimiz günlerde Batum'da ziyaret ederek, onurlandırdılar. Türkiye ile Gürcistan ülkeleri arasında çok güzel ilişkilerimiz var. Sınır komşumuz olan Artvin'i çok seviyoruz. İki ülke ilişkilerinin her alanda daha da gelişmesi için fikir alış verişinde bulunduk. İyi ve örnek alınabilecek birlik ve beraberliğimiz var. İki ülke arasındaki dayanışma bizlere güç veriyor. Bunu her iki ülke olarak çok iyi biliyoruz” dedi.