Hayırseverlerden Hopa Devlet Hastanesine motorlu hasta yatağı bağışı

Hopa Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen hayırsever iş insanlarından temin edilen 19 adet motorlu hasta yatağı Hopa Devlet Hastanesinde düzenlenen programla hastalara teslim edilmeye başlandı.

Programa Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, hayırseverler ve davetliler katıldı.

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, burada yaptığı konuşmada, evde sağlık hizmetleri kapsamında il genelinde verdikleri hizmetlerin vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde toplam 155 hastaya hizmet verildiğini belirten Akalın, “Bu hastalarımızın 60'ı ise yatalaktır. Daha önce 22 hastaya motorlu hasta yatağı temin edilmişti. Bugünde hayırseverlerimizin sayesinde 19 adet daha sıfır motorlu yatak hastanemize bağışlanmıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bütün hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunuyorum” dedi.

Vali Doruk ise hayırsever vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Daha sonra hastanenin Palyatif Bakım Ünitesini gezen Vali Doruk ve beraberindekiler burada tedavi gören hastalara ve yakınlarına acil şifa dileklerinde bulundu.

Hopa Eski Devlet Hastanesi binasının yerine yapımı devam eden Sağlık Kompleksi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Doruk, geç saatlerde ilçeden ayrıldı.