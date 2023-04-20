Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu 2 gün sonra ulaşıma açıldı

Artvin-Erzurum karayolu, 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde 17 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması için zemin etüt çalışmasının ardından Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yolu çift şerit olarak ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya kütlelerini kaldırma çalışması devam ediyor.