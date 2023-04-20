İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu 2 gün sonra ulaşıma açıldı

Erzurum karayolu 2 gün sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


Artvin-Erzurum karayolu, 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde 17 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması için zemin etüt çalışmasının ardından Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yolu çift şerit olarak ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya kütlelerini kaldırma çalışması devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.