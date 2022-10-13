Heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Kemalpaşa karayolu trafiğe açıldı

Artvin'in Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bulunan karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Termik mevkii-Esenkıyı Tır Parkı arasında taş ve toprak kütlelerinin kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift taraflı olarak kapanırken, seyir halindeki bir tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan tır parkına ücret ödemek istemeyen bazı tır sürücüleri araçları yol kenarına park ediyor. Bütün uyarılara rağmen araçlarını yol kenarına park eden sürücüler tehlikeye davetiye çıkartıyor.

Tır sürücüsü Ahmet Alpak (42) 10 yıldır bu işi yaptığını ifade ederek “Sıra beklerken kuyruk oluşuyor. Bazı bölgelerde heyelan bölgesi, bazı sürücülerde gidip oraya park ediyor. Ben park ederken genelde park alanları var oralara yada ceplere park ediyorum ama bazen arkadaşlar yol kenarın park edebiliyor bu da tehlikeliye yol açıyor” dedi.

Bir başka tır sürücüsü Ercan Güler de “Heyelan bölgesine araç park edilmesi doğru değil. Tır parkı boş ama genelde para vermek istemiyorlar. Bazen 3 bazen 4 gün tır kuyruğu sürüyor. Bazı firmalarda bunu ödemiyor. Şoför de kendi cebinden ödemek istemiyor. En ucuz nasıl mal ederim yol kenarına çekerek. Heyelan bölgesi olması onlar için çok önemli değil ama ücretsiz tır parkı olursa bu sorun da ortadan kalkmış olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan heyelan yaşanan bölge havadan görüntülendi.