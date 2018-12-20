İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hopa Adliyesi'nde olay

Artvin’in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu.

Artvin'in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.