Hopa Adliyesinde silah sesleri

Artvin'in Hopa ilçesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.E (28) adlı şahıs saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesine geldi. Evrak işleri için adliyeye gelen şahıs, bilinmeyen bir sebeple adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek rastgele 5-6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, Ö.E. kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.