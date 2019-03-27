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Hopa'da Fuhuş Operasyonu

Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 17 kadın, yakalanıp sınır dışı edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 17 kadın, yakalanıp sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 3 kadın ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş operasyonu düzenledi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 20 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken 17'si kadın sınır dışı edildi. 3 kadın ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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