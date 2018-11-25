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Hopalı kadınlar şiddete karşı yürüdü

Artvin’in Hopa ilçesinde ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinlikleri kapsamında Hopalı Kadınlar Platformu bir basın açıklaması düzenledi.

Artvin'in Hopa ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinlikleri kapsamında Hopalı Kadınlar Platformu bir basın açıklaması düzenledi.


Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde toplanmaya başlayan kadınlar, üzerlerine dövizler asarak hazırladıkları araçlarla Hopa'ya kadar araç konvoyu oluşturdu. Araçlarla Hopa'ya kadar gelen kadınlar burada horon halkası oluşturarak yöresel müzikler eşliğinde horon tepti. Horonun ardından yürüyüşe geçen kadınlar Hopa sokaklarında sloganlar atarak meydanına kadar yürüdü. Burada gerçekleşen basın açıklamasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Hopalı kadınlar adına konuşan Nurcan Vayic, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Hopa'dan sözümüz, sesimiz, kahkahamız, çığlığımız, isyanımız olsun diye buradayız. Sokaklar, iş yerleri, okullar tüm yaşam alanlarımız şiddetin kol gezdiği, şiddetin şekillendirdiği bir uslandırma aracı olmaya getirilmeye çalışılıyor. Hayatımız da, emeğimiz de, bedenimiz de, kararlarımız da bizim. Kimsenin, erkeğin, ailenin, onları koruyan sistemin hayatı bize veya bir başka kadına zehir etmesine izin vermeyelim. Kadınların sırtındaki ev ve bakım yükleri giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.


Hopalı kadınlar basın açıklamasının ardından slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.

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