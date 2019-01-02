Hopalı kadınlar tuluma merak sardı

Artvin'in Hopa ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan tulum kursuna erkeklerin yanı sıra ev hanımları da büyük ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 2 ay önce açılan ve 6 ay sürecek olan tulum kursuna katılan kadınlar, performansları ve ilgileri ile tulumun sadece erkeklerin çaldığı bir enstrüman olmadığını ispat ediyorlar. Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, Karadeniz müziğinin son yıllarda en sevilen enstrümanlarından bir haline gelen tuluma ilginin artmasına üzerine tulum kursu açtıklarını söyledi.

Kurumlarına gelen yoğun talep üzerine tulum kursunu açtıklarını belirten Yüce, “Tulum kursumuzda, tulumun tarihçesi, toplumumuzda tulumun yeri, geçmişten günümüze önemli tulumcular ve eserleri, tulumun bakım aşamaları, ve hepsinden önemlisi asgari düzeyde tulum la yöresel eserler çalma öğretiliyor. Özellikle gençler arasında da yaygınlaşmasına özen gösteriyoruz. Kursumuzda her yaştan kursiyere hizmet vermekteyiz. Kursumuza ev hanımlarının da katılması bizleri mutlu ediyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika vereceğiz” dedi.

Kurs öğretmeni Osman Bülbül ise tulum çalmanın diğer enstrümanlara göre daha zor olduğunu ancak isteyen herkesin bu enstrümanı çalmayı öğrenebileceğini söyledi.

Son zamanlarda tulum kurslarına erkekler kadar kadınların da ilgi gösterdiğini belirten Bülbül, ''İlçemizde tulum denince hayat durur. Herkes tulum çalmayı ve tulumla horon oynamayı çok sever. Her geçen gün tuluma ilgi artarak devam ediyor. Durum böyle olunca ilk tulum kursumuzu yaklaşık 2 ay önce açtık. İlk kurs olmasına rağmen gençler ve erkeklerin yanı sıra özellikle kadınlardan yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimiz çok hevesli ve çok çalışıyorlar. İki ay olmasına rağmen epeyce yol aldık. Kursun sonunda hepsinin tulumu çalacağına inanıyorum” diye konuştu.

Çocukluğunun en büyük hayali olan tulum çalmayı öğrenmek olduğunu belirten 50 yaşındaki ev hanımı Hatice Topaloğlu, yaklaşık iki aydır kursa devam ettiğini ve tulum çalmanın çok zevkli olduğunu belirtti.

Ev hanımı Sezin Altunkaya (46) ise tulumu sadece erkeklerin değil kadınların da çalabileceğini belirterek “Tulum sesi insanın kulağına çok hoş geliyor. Güzel bir çalgı. Tulum sesi adeta ölüyü diriltir. Çocukluğumuzdan beri tulum sesiyle büyüdük. Ben de tulum çalmayı çok istiyordum. Bugüne nasip oldu. Kursa katıldım. İki ay oldu kursa başlayalı. Çok eğlenceli, tulumu tanıdık. Notaları öğreniyoruz. Tulum çalmayı layıkıyla öğrenip akrabalarımızın düğünlerinde, nişanlarında, özel günlerde ve Hopasporumuzun maçlarında çalacağım” şeklinde konuştu.